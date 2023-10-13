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Пятница, 13 октября 2023, 10:29 мск

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Глава Крыма вновь пугает чиновников массовыми отставками

Муниципальным чиновникам Крыма вновь грозят массовыми отставками.

«С 15 декабря начинаем подводить итоги по исполнительской дисциплине всех администраций муниципалитетов. Одна из главных задач на этот год – избавиться от всех, кто просто выполняет роль статистов на рабочих местах, кто постоянно выдумывает оправдания и откровенно обманывает ожидания руководства республики», – заявил глава РК Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам муниципальных образований.

Главам муниципалитетов так же напомнили, что в конце года необходимо уделить особое внимание не только исполнению кассового плана, но и плану по дополнительным поступлениям в местные бюджеты.

А Инспекции по жилищному надзору поручили подытожить информацию по муниципалитетам, которые не справились с планами по ремонту подъездов в многоквартирных домах.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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