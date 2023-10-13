Вдоль Азовского моря предлагают создать национальный парк

Вдоль Азовского моря необходимо создать национальный парк «Сиваш». С таким предложением выступила крымская делегация на Азовском экономическом форуме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению авторов идеи парк должен охватить три региона – Крым, Херсонскую и Запорожскую области.

«Это уникальное с точки зрения птиц, ландшафтов и фауны место. Создание нацпарка позволит зонировать территорию и снизить антропогенную нагрузку», – пояснил председатель отделения Русского географического общества в РК Геннадий Самохин.

Симферополь, Лиана Макоба

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