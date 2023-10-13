Жители крымского села заявляют, что их могут отравить трупным ядом

Жители села Родниково в Симферопольском районе Крыма возмущены решением местных чиновников разместить рядом с их домами кладбище.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под погост выделяют 40 гектаров земли, под которой залегают грунтовые воды, питающие скважины и родники. Центрального водоснабжения в поселке нет, и обитатели села пьют из природных источников. А кладбище эти источники может отравить продуктами разложения.

«Местные просят перенести кладбище туда, где есть коммуникации, а риска заражения воды трупными ядами нет, – пишет telegram-канал «Mash на волне». В администрации поселения пообещали устроить с жителями собрание, окончательного решения пока нет».

Симферополь, Олег Яковенко

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