Директор спортшколы в Крыму получил крупную взятку и пошел под суд

Директор спортшколы Ялты предстанет перед судом по обвинению в ряде преступлений при строительстве спортивного объекта в Гаспре. Ему вменяется получение взятки в крупном размере, превышение должностных полномочий и халатность.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, между городской спортивной школой, расположенной в поселке Гаспра, в лице директора и индивидуальными предпринимателями был заключен ряд муниципальных контрактов на проведение ремонта на указанном объекте, а также на поставку товаров и оборудования для спортплощадок на сумму свыше 5,9 млн. рублей. Директор спортшколы не проверял полноту проведения строительных работ, а в ряде случаев точно знал, что они выполнены лишь частично, а спортинвентарь поставлен неполностью. Но подписал акты о приемке и распорядился оплатить работу подрядчиков в полном объеме.

В итоге с марта по ноябрь 2022 года исполнителям неправомерно были перечислены бюджетные средства за неоконченные работы в размере более 1,6 млн рублей. Также установлено, что с одним из предпринимателей директор спортшколы заключил контракт за взятку в 350 тысяч рублей, которую получил через посредника.

На три квартиры и автомобиль должного лица наложен арест с целью возмещения причиненного ущерба. Расследование уголовного дела завершено.

Следствием также дана оценка действиям подрядчиков, в отношении которых по фактам посредничества и дачи взятки, мошеннических действий уголовные дела ранее были направлены в суд.

Ялта, Лиана Макоба

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