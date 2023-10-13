На Украине назревает молочный кризис: молоко уже в дефиците, и ценники поползли вверх.

Если весной была цена 12 гривен за литр, летом -14, то сейчас – 16, но многие хозяйства продают уже по 17-18 гривен. Рынок «сухой» – спрос существенно превышает предложение, так что переработчики сильно не торгуются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на стоимость молока традиционно влияет сезонный фактор – к осени надои уменьшаются, поэтому цена растет. Однако сезонная наценка обычно небольшая и наблюдаемый рост цен объяснить не может.

По словам животноводов, основной причиной является резкое сокращение молочного стада.

«Статистка страшная, – цитирует руководителя одной из агрофирм telegram-канал «Политика страны». – Аод нож пошло едва ли не треть поголовья. Был недавно в одной из западных областей, где картинку местных пейзажей всегда дополняли стада коров. Сейчас – пастбища пустые. То же самое на севере страны и в большинстве регионов. Частные подворья и мелкие фермеры массово вырезают коров. Многие селяне стали беженцами, им не до домашнего скота, другим не на что закупать подорожавшие корма.

Дефицит молока уже отразился на ценниках: «В структуре себестоимости готовой продукции сырье занимает 70%, поэтому тут прямая зависимость – будет дорожать молоко, пойдут вверх цены и на молочку», – заявляют переработчики.

Киев, Платон Ефимчук

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