Крымский депутат обвиняется в вымогательстве в крупном размере

Депутат одного из крымских сельсоветов обвиняется в вымогательстве в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Нижнегорского сельского поселения и его сообщника – индивидуального предпринимателя из этого же района. Им предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Установлено, что подельники потребовали от жителя Нижнегорского района, который ранее купил у брата коммерсанта два участка в Митрофановском сельском поселении, продать ему обратно эти земли, только уже по заниженной цене. С целью вымогательства сообщники размещали в социальных сетях видеоролики в отношении нового собственника участков и его родственников с ложными порочащими сведениями.

«В соответствии со статьей 447 УПК РФ депутаты относятся к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. В связи с чем уголовное дело возбуждалось лично руководителем Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым, – уточнили в ведомстве. – Обвиняемые свою вину признали в полном объеме, сотрудничают с органами следствия, в связи с чем судом в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются иные возможные факты противоправных деяний со стороны депутата его сообщника».

Симферополь, Олег Яковенко

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