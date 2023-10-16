В Крыму презентовали новую книгу, опровергающую историю «чистого вермахта»

В Крыму презентовали новую книгу из серии «Без срока давности», развенчивающую историю «чистого вермахта», которая в последнее время часто озвучивается в западных странах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», издание «Победы и трагедии. Старый Крым. Апрель 1944 г. Известные факты и новейшие данные» посвящено трагедии в Старом Крыму: в 1944 году отступающая 17-я армия под командованием генерала-полковника Енеке, проходя через Старый Крым, расстреляла на улицах Старого Крыма 584 человека. Это только те, чьи имена смогли установить. Но в тот период, по словам авторов книги, в городе находилось много беженцев из восточного Крыма, Кубани, Ставрополья. Местные жители зачастую не знали их имен, поэтому установить личности всех погибших очень трудно.

Кроме того, в ходе той «зачистки» более 100 человек получили ранения, некоторые из них позже скончались в больницах.

Особо подчеркивается, что операцию проводили не солдаты СС или специальных карательных подразделений, а солдаты регулярных частей немецкой армии.

«На Западе есть понятие «чистого вермахта», то есть некоторые западные историки, и германские в первую очередь, говорят о том, что солдаты вермахта участвовали только в боях с Красной армией и никакими военными преступлениями не занимались. Но рассекреченные документы показывают, что участие было активное», – заявил один из авторов книги, член крымского отделения российского общества историков-архивистов Игорь Бережков.

Симферополь, Лиана Макоба

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