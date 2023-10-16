Сенсационное разочарование: самое старое дерево Крыма оказалось не таким уж старым

Самое старое дерево Крыма оказалось не таким уж старым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 дней назад сотрудники ФГБУ «Заповедный Крым» заявили о сенсации: возраст сосны Крымской (Палласа), произрастающей у подножия Ай- Петри, составляет около 1,5 тысяч лет. Возраст установили научные сотрудники Никитского ботанического сада.

«До сих пор было принято считать, что данному экземпляру не более 600 лет. Большую цифру не решался озвучить ни один эксперт, так как широко известно, что Сосна крымская, или Сосна Палласа (лат. Pinus nigra subsp. pallasiana) – вечнозелёное дерево, подвид вида Сосна чёрная (Pinus nigra) рода Сосна (Pinus) семейства Сосновые (Pinaceae) живет в среднем 500-600 лет, в зависимости от происхождения (искусственное или естественное происхождение) и от места произрастания (чем ближе к морю, тем меньше продолжительность жизни)», – заявляли тогда в ФГБУ «Заповедный Крым». И добавляли:

«Сомнения касательно древности данного экземпляра существуют уже давно. Во-первых – это одно из крупнейших деревьев на полуострове, во-вторых, ширина ствола, даже при визуальном осмотре, заставляет сомневаться в том, что этому представителю около 600 лет (да и другие представители вида с таким возрастом имеют куда более скромные обхваты).

Для установления возраста дерева сотрудники Никитского ботанического сада решили использовать способ исследований лесных экосистем Крыма по методике Юрия Владимировича Плугатаря (директор НБС-ННЦ, член-корреспондент Российской академии наук).

Существует еще один широко известный способ определения возраста- метод бурения: производится специальным буравчиком с полой окружностью.

С помощью такого прибора специалист высверливает тоненький столбик древесины, на котором можно сосчитать годичные кольца (такие же, которые видны на спиле ствола).

Метод считается почти безвредным для дерева, но не в случае с таким древним представителем, как наша Сосна Палласа. Поэтому, было решено прибегнуть к менее травматическому способу.

В добавок ко всему, метод -бурения также имеет погрешности, ввиду того, что не всегда представляется возможным попасть ровно в центр ствола. К тому же, периоды прироста колец зависят от множества факторов ( например погодные условия),и они также не всегда могут дать точную цифру, допуская погрешность на плюс- минус 10%.

По методике Юрия Владимировича Плугатаря ход роста деревьев сосны крымской по диаметру ствола на высоте 1,3 м. показывает, что в оптимальных условиях (экотоп) в возрасте 500 лет деревья будут иметь диаметр 170 см.



Параметры измеренного нами образца составили:

6 метров – окружность ствола;

186 сантиметров диаметр ствола.

Исходя из расчётов по вышеупомянутой формуле, возраст измеряемой сосны Крымской (Палласа) составил -1500 лет».

Но уже через 10 дней пришлось давать опровержение:

«Сенсационная новость об определении возраста сосны Крымской (Палласа) завершается для заповедника не менее сенсационным разочарованием, – сообщили в ФГБУ. – Как уточнили в пресс службе ФГБУН «НБС-ННЦ» – предварительное заключение, выдвинутое учеными НБС оказалось преждевременным и ошибочным.

По результатам последующих, дополнительных проверок (в том числе лабораторных) был установлен «реальный возраст сосны».

Как указывает пресс-служба Никитского ботанического сада на своем официальном сайте, реальный возраст сосны может составить – 616 лет».

Ялта, Лиана Макоба

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