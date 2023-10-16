В Германии заявили о борьбе за поставки вооружений между Украиной и Израилем

В Германии заявили о грядущей борьбе за поставки вооружений от НАТО между Украиной и Израилем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», страны альянса не хотят подвергать свою обороноспособность риску, учитывая, что их запасы не являются неограниченными и являются дорогостоящими.

По информации Welt, особо востребованы артиллерийские снаряды и системы ПВО, такие как Iris-T и Patriot, которые необходимы Украине и Израилю.

Издание отмечает, что в НАТО уже обсуждают вопросы «конкуренции» между Украиной и Израилем.

Берлин, Платон Ефимчук

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