Нулевая мировая: 170 лет назад началась война, лишившая Россию Черноморского флота

Сегодня отмечается 170-летие с начала Крымской войны, которую сегодня называют «нулевая мировая».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 октября 1853 Султан Абдул-Меджид объявил России войну.

Предыстория такова: к середине XIX века Османская империя находилась в состоянии упадка, а Константинополь едва не захватили мятежники. Кроме того, продолжалась борьба православных народов за освобождение от османского ига. Поэтому русский император Николай I в начале 1850-х годов задумал забрать у османов балканские территории, населенные православными. Это не понравилось Великобритании и Австрии, а император Франции Наполеон III, хотя и не поддерживал стремление англичан вытеснить русских с черноморского побережья Кавказа, из Закавказья и Северной Америки, но горел желанием взять реванш за 1812 год, а заодно укрепить свой пошатнувшийся трон.

Россия, с целью оказать давление на Турцию, оккупировала Молдавию и Валахию, находившиеся под протекторатом России по условиям Адрианопольского мирного договора. Османы потребовали вывести войска, Николай I отказался. В ответ Султан Абдул-Меджид объявил войну.

Это был уже десятый конфликт с османами. В этих военных «спорах» Россия обычно побеждала. Так что в Петербурге по этому поводу особо не волновались.

Однако в марте 1854 к Турции присоединились Великобритания и Франция. Вслед за ними войну России объявила Сардиния. Австрия хотя и заявила о нейтралитете, объявила мобилизацию и начала разрабатывать планы вторжения на русскую территорию. А еще заручилась поддержкой Пруссии и Швеции.

Россия к такому противостоянию оказалась не готова ни организационно, ни технически. Боевая численность армии (в которую входил и не способный к бою корпус внутренней стражи) была далека от миллиона человек и 200 тысяч лошадей, значившихся по спискам; система резервов была неудовлетворительна. Средняя смертность среди рекрутов в мирные годы между 1826 и 1853 годами составляла 3,5% в год, что объяснялось, в первую очередь, антисанитарией. Кормили рекрутов плохо, а стрелять практически не учили.

Антирусская коалиция нанесла серию мощных ударов на Кавказе, Балтике, Тихом океане, в Белое море. Росси пришлось стянуть в эти регионы большинство своих военных сил.

В это время в Кры­му находилось все­го 19 тысяч русских солдат. В итоге в сентябре 1854 года началась высадка экспедиционного корпуса коалиции в Евпатории: за несколько дней на берег было переправлено около 61 тысячи солдат. Русские сопротивлялись отчаянно, но силы были неравны. Через пару недель при подавляющем превосходстве британские армия и флот захватили Балаклаву и превратили город в главную базу снабжения своей экспедиционной армии в Крыму.

Кровопролитные бои на полуострове длились почти год. 28-30 августа (9-11 сентября по новому стилю) гарнизон Севастополя оставил укрепления Южной стороны и по понтонному мосту перешел на Северную. Одновременно были затоплены, после снятия с них орудий и боезапаса, последние суда Черноморского флота.

Сложной оставалась ситуация и на других фронтах. И тут о своей готовности присоединиться к союзникам заявила Австрия. В середине декабря она предъявила России ультиматум:

– замена русского протектората над Валахией и Сербией протекторатом всех великих держав;

– установление свободы плавания в устьях Дуная;

– недопущение прохода чьих-либо эскадр через Дарданеллы и Босфор в Чёрное море, воспрещение России и Турции держать на Чёрном море военный флот и иметь на берегах этого моря арсеналы и военные укрепления;

– отказ России от покровительства православным подданным султана;

– уступка Россией в пользу Молдавии участка Бессарабии, прилегающего к Дунаю.

Александр II (Николай I скончался в феврале 1855 года) сначала отказался подписать ультиматум, предложив Австрии опустить последний пункт. Австрия это предложение отвергла. А Пруссия намекнула, что присоединится к антироссийской коалиции, если Александр не примет австрийские условия.

В январе 1856 года российское правительство решило принять ультиматум в качестве предварительных условий мира.

Мирный договор был подписан в марте. Помимо прочего Россия утратила свои позиции на Балканах и на 15 лет лишилась Черноморского флота.

По оценкам военных потерь, общее число погибших в бою, а также умерших от ран и от болезней в армии союзников составило 160 – 170 тысяч человек, в русской армии – 100 – 110 тысяч, или 450 тысяч с учетом всех умерших от болезней.

По другим оценкам, общее число погибших в войне, включая небоевые потери, составило приблизительно по 250 тысяч со стороны России и со стороны союзников.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»