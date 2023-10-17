ФСБ: В Крыму задержали агента СБУ, устраивавшего тайники с боеприпасами

В Крыму задержали местного жителя, сотрудничавшего с СБУ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, 48-летний житель Бахчисарайского района передавал представителю украинской спецслужбы «сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. Кроме того, по заданию украинской спецслужбы мужчина занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона».

Его задержали в тот момент, когда он доставал из схрона пакета со взрывным устройством.

Возбуждены уголовные дела по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

Симферополь, Олег Яковенко

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