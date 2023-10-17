В Крыму торговцы луком захватили питьевой источник поселка

В ялтинском поселке Голубой Залив разгорелся конфликт из-за питьевого источника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поселке нет централизованного водоснабжения и водоотведения. Питьевую воду жители берут из артезианских скважин. В 2005 году стратегический ресурс каким-то образом оказался в частных руках. В 2020 году, во время засухи, поселок остался вообще без воды. После этого скважины вернули в муниципальную собственность. Однако желание управлять распределением воды у некоторых жителей осталось.

Теперь конфликт разгорелся вокруг родника, питающего нижний поселок. Участок земли, на котором он расположен, никому не принадлежит. Но одна семья провела к источнику трубу, а доступ к роднику закрыла на замок.

«Поначалу они давали им пользоваться, – рассказала telegram-каналу «Mash на волне» одна из местных жителей. – Когда я 3 года назад купила здесь дом, трубок 8 шло к этому источнику – все качали себе в емкости и потом ими пользовались. Но потом «хозяевам» показалось, что воды маловато: засуха, лето. А лук растет, а продавать хочется. И они перерубили все эти трубки и повесили замок».

Соседям это, разумеется, не понравилось: они пытались договориться, ругались, срезали замок. Но присвоившие родник, по словам женщины, угрожали недовольным физической расправой и вешали замок обратно.

«Что за бред! «Домик» стоит с 50-х годов, а замок повесили потому что жильцы-нелегалы соседних домов мыли ноги в роднике, – комментирует историю в соцсетях другая жительница Голубого Залива. – Воду пьет весь поселок. Вызывали даже экологов. Так как соседи даже канализацию спускали в родник. Не нужно на людей наговаривать!»

Правда, автор гневного комментария не объясняет, почему от закрытого на замок родника отходит всего две трубы, а пожаловавшейся женщине приходится возить воду из другого водоема.

Напомним, согласно Водному Кодексу РФ, родники являются поверхностными водными объектами общего пользования и могут находиться только в федеральной собственности. Ограничивать доступ к ним запрещено законом.

Однако сообщившая о проблеме женщина утверждает, что обращалась и в администрацию, и в полицию, но реакции не последовало.

Ялта, Лиана Макоба

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