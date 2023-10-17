В октябре в Крыму зацвел банан.

Как сообщили РИА «Новый День» в Никитском ботаническом саду, банана Басио относится к холодостойким видам, и ничего сенсационного в его цветении нет.

Но, к сожалению, продегустировать на вкус плоды банана не получится. Во-первых, сейчас на ЮБК не настолько тепло, чтобы завязи могли развиться, стать весомее и вызреть. Во-вторых, плоды этого сорта банана вообще несъедобны.

«Басио – это чисто для красоты, без какой-либо практической нагрузки, – говорят в НБС. – Растение широко выращивается как декоративное, ведь у него эффектные широкие листья».

Ялта, Лиана Макоба

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