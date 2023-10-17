Севастопольцы завидуют крымчанам: в РК начался отопительный сезон

В Крыму начался отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе подключают к системе образовательные, медицинские, социальные учреждениях и объекты культуры. Жилой фонд обещали подключить 19 октября.

В Ялте первыми получили тепло стационар Ливадийской больницы, где есть лежачие пациенты, инфекционное отделение, несколько детских садов и коррекционная школа. В остальных учреждениях образования ведется ежедневный мониторинг температурного режима. «Прогноз на ближайшие дни более чем благоприятный, поэтому старт отоплению жилфонда пока не даём, но готовность 100%. В случае ухудшения погоды запустимся незамедлительно», – пообещала Павленко.

Между тем, жители Севастополя уже несколько дней заваливают губернатора Михаила Развожаева просьбами включить отопление.

«Я уже заболела от холода в квартире. Включите отопление! Дом уже остыл, в квартирах холодно и сыро, особенно после дождя. Ждать 5 дней среднесуточную температуру +8 – это не актуально, это для галочки».

«Подскажите что с отоплением в детских садах? В группах 15-16 градусов, дети спят чуть ли не в куртках, можно как-то поторопится? Не во всех садах кондиционеры!» – приблизительно так выглядят большинство обращений.

Однако есть в городе и те, кто считает, что начинать отопительный сезон еще рано, тем более, что к выходным дневная температура опять поднимется выше +20.

Замерзающие возражают: дома уже остыли и отсырели, их наружным воздухом не прогреть.

«Прогноз – это круто! Это почти как с капремонтом: скорее всего не сбудется! А люди уже мерзнут! В Крыму уже есть отопление. А если даже и включат у нас это отопление прямо сейчас, не факт, что не начнутся прорывы на трубах и прочие аварийные ситуации – знаем, проходили, когда с техэтажа заливает, а потом ждешь в залитой квартире, когда эту трубу починят, еще и э/э включить нельзя».

Противники выдвигают контраргумент: «А доплачивать за перерасчет отопления в плюс 20 мы тоже для галочки будем? Вечный спор тех, кто мерзнет, и тех, кому душно! Кому прохладно, одеться может теплее. Лично я против того, чтобы из-за меньшинства, которому зябко, остальные переплачивали за отопление с форточками настежь».

Впрочем, городские власти на многочисленные просьбы включить тепло пока никак не реагируют.

Симферополь, Лиана Макоба

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