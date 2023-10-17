Bild: Киев так же далек от достижения своих стратегических целей, как и в начале лета

Украина сейчас так же, как и 4 месяца назад, далека от достижения своих стратегических целей – выхода к Азовскому морю и возвращению крупных городов типа Токмак или Пологи. Об этом заявил военный аналитик, обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

«После того, как контрнаступление в Запорожской области первоначально было сокращено с трех направлений до одного, оно потеряло большую часть своего импульса после освобождения Работино (28 августа). Это было полной противоположностью тому, чего ожидали или, по крайней мере, на что горячо надеялись некоторые наблюдатели.

В сентябре украинская армия тщетно пытались захватить Вербове и Новопрокоповку. В октябре они предприняли попытку наступления на Копани и Новопокровку. Тоже зря.

Они также значительно сократили количество задействованных войск. Два наступления на юг достигли Новопрокоповки. Каждое насчитывало менее десяти человек (без техники), которые были уничтожены российскими солдатами.

Западные танки и бронетранспортеры, используемые в качестве «бронированных автобусов», оказались в значительной степени бесполезными из-за укрепленных российских позиций, непроницаемых минных полей и постоянных атак дронов-камикадзе с FPV, которые нивелируют их главную функцию (быстрое продвижение, глубокое наступление, нанесение удара клином). Вместо этого украинцы идут в «пешеходное наступление», как отметил глава разведки Буданов.

Если в первые два месяца украинское контрнаступление достигло хотя бы тактических успехов, то сейчас оно достигает их лишь в крайне незначительной степени (отдельные ряды деревьев захвачены, другие потеряны).

Киев так же далек от стратегических целей, таких как выход к Азовскому морю, освобождение крупных городов типа Токмак или Пологи или хотя бы отрезание российских маршрутов снабжения между Донбассом и Крымом, как это было в начале июня.

Что из этого следует? Трудно сказать. Тем более, что никаких дальнейших «изменений игры» ожидать не приходится. Ракеты Storm Shadow и Scalp EG заканчиваются, Taurus не придет, лишь несколько десятков ATACMS. То же самое касается и оружия для наземной войны или противовоздушной обороны от дронов. Даже несколько F-16, возможно, в 2024 году, а возможно, и позже, существенно ситуацию не изменят».

Обозреватель подчеркивает, что шансы Киева на возвращение Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма продолжают снижаться особенно на фоне российских наступлений и растущие колебания в Берлине, Вашингтоне, Лондоне, Париже и Варшаве.

Киев, Платон Ефимчук

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