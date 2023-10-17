Просто бизнес: Крым останется без «Комет»

Крым может остаться без «Комет».

Как уже сообщал «Новый День», в конце июля 2018 года в Крыму торжественно открыли морской маршрут «Севастополь – Ялта». В первый рейс на теплоходе на подводных крыльях «Комета 120М» отправились премьер-министр России Дмитрий Медведев в компании главы Крыма Сергея Аксенова и тогдашнего севастопольского губернатора Дмитрия Овсянникова.

На следующий год число курсирующих по маршруту теплоходов обещали увеличить до трех. Но обещания не выполнили. Хотя третья «Комета» на полуостров все-таки «прилетела». В 2020 году проект признали нерентабельным, а количество рейсов сократили с 4 до 2 в день.

В 2021 году одну из «Комет» отправили в Краснодарский край, вторая еще курсировала вдоль западной части ЮБК. Кстати, третья «Комета» в Крыму все-таки объявилась: по некоторым данным она стоит на феодосийском заводе «Море».

А потом – в связи со СВО – навигацию закрыли. И теперь быстроходный корабль собираются отправить повышать туристическую привлекательность Абхазии. Об этом на IV туристическом форуме Visit Apsny заявил вице-президент Фонда развития Крыма Василий Дьяченко, по совместительству являющийся генеральным директором ООО «Курорт». Эта фирма отвечает за продажу билетов на «Комету».

«У Абхазии большая перспектива, и самое главное – логистика. Можно морским путем расширять турпотоки, и мы можем вам в этом помочь. У нас есть современные с высокой шумоизоляцией «Кометы», которые на сегодняшний день ходят в направлении Геленджик – Новороссийск – Сочи. И к следующему сезону хотим продлить этот маршрут из Сочи в Сухум, что увеличит к вам турпоток», – сказал Дьяченко. Он пояснил, что навигация сейчас закрыта и может быть закрыта и в следующем сезоне: «С судами нужно что-то делать, и мы решили помочь с турпотоком Абхазии».

Правда, переговоры с руководством Сухуми еще не закончены. Возможно, не могут прийти к консенсусу, кто должен продавать билеты.

Симферополь, Лиана Макоба

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