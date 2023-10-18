В Ялте прячут за заборы клумбы и газоны

В центре Ялты огораживают клумбы и газоны. Таким образом городские власти намерены защитить островки природы от туристов и горожан-варваров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к ограждениям отнеслись серьезно – архетип утверждали в департаменте архитектуры: победили черные чайки на черной решетке.

«Эти «чайки» ограничат проход к газонам и клумбам, которые обслуживает МБУ «Зеленстрой».

Начали с Киевской – первым этапом устанавливаем 120 метров. Дальше работу продолжим, потребность есть. А для того, чтобы на газонах не парковались машины, планируем точечно установить колесоотбойники. Меры вынужденные. Увы, не все понимают, что клумбы – не место для выгула собак и не парковка», – заявила глава Ялты Янина Павленко.

Однако если автомобилистам путь на газоны теперь, действительно, закрыт, то что помешает людям перешагнуть, а собакам перепрыгнуть низенькие заборчики, пока непонятно.

Ялта, Лиана Макоба

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