В Крыму посчитали количество преступлений

В Крыму за девять месяцев текущего года совершено более 16,3 тыс преступлений. Раскрыто 72%.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, отмечается снижение числа преступлений в общественных местах (-7,3 %),в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (-10,1 %), а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-1,9 %). Уменьшилось число зарегистрированных краж (-19 %), грабежей (-10,9 %) и разбоев (-17,2 %).

В целом в республике Крыму зафиксировано 8,7 тысяч преступлений против собственности, раскрываемость составила 60,4 %.

Кроме того, в текущем году выявлено 1 тыс 827 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе более 1 тыс фактов их сбыта.

Раскрываемость указанных преступлений составила 69,9 %, сбытов – 48,5 %.

Количество преступлений против личности и коррупционных преступлений в прокуратуре не уточнили.

Симферополь, Олег Яковенко

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