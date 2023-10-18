В Крыму погибло около 90% посевов риса, причина – разрушение Каховской ГЭС. Итоги уборочной кампании подвел минсельхоз РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рисоводство на полуострове возобновили в 2022 году после возвращения воды в Северо-Крымский канал. В прошлом году было засеяно 630 гектаров, в этом – 3,5 тысячи.

Однако в ночь на 6 июня 2023 года была разрушена дамба водохранилища Каховской ГЭС. Это привело к затоплению большой территории, разрушению жилых домов и гражданских объектов, загрязнению воды, гибели людей и животных, обмелению Северо-Крымского канала. Крымские рисоводы вновь остались без воды.

Сохранить посевы удалось только двум предприятиям – в Нижнегорском и Красноперекопском районах, которые быстро сориентировались. «В течение первых суток после подрыва Каховской ГЭС рисовые чеки «запечатали», закольцевали воду, чтобы не было утечек, поставили подпорные сооружения на сбросных каналах, засыпали их грунтом. В результате спасли больше 220 гектаров риса», – рассказали в министерстве.

В целом, урожай удалось собрать с 340 гектаров. При этом урожайность культуры высокая: в среднем около 90 центнеров с одного га.

Симферополь, Олег Яковенко

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