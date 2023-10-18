Над Черным морем отмечена небывалая разведывательная активность

В воздушном пространстве Черного моря отмечена небывалая разведывательная активность. Наблюдатели зафиксировали сегодня сразу 6 бортов: три «Посейдона» и три Global Hawk.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к моменту публикации «на посту» остались трое.

Американский беспилотник уже несколько часов курсирует вдоль основной пассажирской трассы, рассматривая Крым от крайних западных до крайних восточных точек. Один «Посейдон» нарезает круги над побережьем Румынии напротив западной части полуострова, второй – кружит между Варной и Бургасом.

По данным сервиса Flightradar24, все трое прилетели с Сицилии, где находится военно-морская авиабаза Сигонелла.

Севастополь, Мирослава Мельник

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