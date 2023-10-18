Крымчанин пытался зарезать 15-летнюю падчерицу, не ответившую на его звонки

46-летний житель Судака пытался зарезать 15-летнюю падчерицу из-за того, что она не отвечала на его звонки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в семье воспитывается две девочки 15 и 6 лет. Их мать – инвалид. Здоровье женщина потеряла после того, как муж пытался ее задушить – асфиксия вызвала необратимые последствия. Потом домашний тиран отрезал ей палец секатором. Но женщина в полицию не обращалась, опасаясь, что мужа посадят, а детей отберут, пишет telegram-канал «Mash на волне».

На этот раз скандал вспыхнул из-за того, что 15-летняя девочка не ответила не ответила на настойчивые звонки пьяного отчима. Когда она пришла домой, отчим обрушил на нее поток брани, схватил нож и воткнул его в стол. Девочка попыталась спрятаться за спину матери, но мужчина подскочил сзади и вонзил ей лезвие в спину. Потом невозмутимо спрятал нож и отправился хвастаться знакомому. Жена друга пришла в ужас от услышанного, вызвала полицию и «скорую».

«В настоящее время жизни и здоровью девушки ничто не угрожает. Мужчина был оперативно задержан. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю.

Судак, Олег Яковенко

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