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Среда, 18 октября 2023, 18:50 мск

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ВСУ совершили атаку на Севастополь

Фото: Минобороны РФ

Украина совершила атаку на Севастополь.

«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей, – сообщил губернатор Михаил Развожаев. – Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки – дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры – уточняется.

Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации».

18:05 воздушная тревога в городе была отменена.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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