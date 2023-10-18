Губернатор Севастополя уточнил подробности сегодняшней атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил подробности сегодняшней атаки ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воздушная тревога сегодня была объявлена в 17:37.

«По предварительным данным в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле.

Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет.

Возгорания на месте не зафиксировано. Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия.

Всех севастопольцев прошу в очередной раз доверять только официальной информации. Отпишитесь от пабликов, у которых главная цель хайповать, работать на врага и будоражить людей», – заявил градоначальник.

Севастополь, Олег Яковенко

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