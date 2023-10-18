Над Севастополем сбили две ракеты

Минобороны РФ прокомментировало сегодняшнюю атаку на Севастополь.

Как уже сообщал «Новый День», воздушная тревога была объявлена 17:37.

«18 октября текущего года около 17:40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были перехвачены в воздухе.

Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет», – заявили в ведомстве.

Отметим, что в 18:48 в городе вновь объявили воздушную тревогу.

Севастополь, Олег Яковенко

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