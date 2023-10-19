В западной прессе вновь всплыли крымские боевые дельфины

В западной прессе вновь всплыла тема крымских боевых дельфинов – на этот раз они выступают в роли противодиверсионных групп.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальное издание Королевского военно-морского флота Великобритании Naval News заявило, что Россия используют боевых дельфинов для защиты Крыма.

Газета со ссылкой на представителей флота утверждает, что тренировочные базы с дельфинами появились в Севастополе в 2022 году, потом животных стали обучать для военных целей на северо-западе Крыма. А теперь загоны для дрессировки морских млекопитающих появились в поселке Новоозерное.

Предполагается, что животные должны противостоять украинским спецназовцам и военным водолазам – специально для этого их обучают методам нападения и установки маячков для слежения за объектом.

Выводы издания и его экспертов основаны на факт появления рядом с одной из устричных ферм загонов, «не подходящих для разведения устриц», но похожих на те, что используют для содержания дельфинов.

Напомним, идею использования дельфинов в военных целях предложил Эммануил Нобель еще в XIX веке, но первые данные о подготовке боевых дельфинов появились лишь в 1960 году: ВМС США использовали их «для охраны кораблей флота, поиска мин и диверсантов».

Чуть позже в Севастополе появился Научно-исследовательский океанариум ВМФ СССР. Период адаптации диких дельфинов занимал ориентировочно полгода-год, обучение – около двух лет.

В СССР такие дельфины занимались спасением людей, поиском мин и торпед, сканированием бухты базы Черноморского флота, а также помогли в решении парадокса Грея – в чем секрет скорости дельфина.

После распада СССР работы в дельфинами были свернуты. Но в 2012 году тренировки дельфинов и морских котиков возобновились.

Севастополь, Мирослава Мельник

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