«Кинжал» сработал? Американский беспилотник-разведчик подал сигнал тревоги во время полета над Черным морем

Американский разведывательный беспилотник подал сигнал тревоги. Во время рейда он проводил разведку по позициям ВС Росси в Крыму.

Как сообщает тг-канал SHOT, утром 19 октября дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk осуществлял полет вблизи берегом Крыма. Вскоре, судя по сервисам мониторинга, он подал сигнал тревоги. Беспилотник резко развернулся и стал отдаляться от полуострова. Подробностей пока нет.

Как напоминает ресурс «Военное дело», 18 октября президент РФ Владимир Путин заявил о приказе Воздушно-космическим силам начать патрулирование воздушного пространства над Черным Морем. Задействованы истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Ряд аналитиков считают, что Россия перешла к жестким мерам в отношении американских дронов. Если раньше пилоты пытались специальными маневрами отогнать беспилотник и помешать его работе, то сейчас, есть веротяность того, что их будут сбивать именно гиперзвуковым комплексом. Однако это может привести к очень серьезной эскалации.

Другой сценарий предполагает использование средств радиоэлектронной борьбы. Мощные комплексы на земле способны создавать целенаправленные потоки помех, которые нарушают работу бортовых систем дрона RQ-4B. Если оператор успеет отвести из зоны поражения беспилотник, то есть шансы на его благополучное возвращение на базу. В противном случае, помехи очень быстро погасят все системы, и дрон упадет в море.

Пока о произошедшем инциденте с RQ-4B нет подробных сведений, уточняет «Военное дело».

Москва, Елена Васильева

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