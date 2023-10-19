В Севастополе сотрудников детсада массово наказали за положительную пробу на туберкулез у ребенка

В Севастополе сотрудников детского сада привлекли к ответственности за игнорирование признаков туберкулеза у ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, у у одного из воспитанников детсада №114 проба Манту дала положительный результат.

«Установлено, что распространения заболевания среди других воспитанников и работников детского сада не произошло, – отметили в ведомстве. – Вместе с тем, деятельность детского сада по профилактике туберкулеза должна быть приведена в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологическом законодательства. После выявления воспитанника с положительным результатом туберкулиновой пробы не принят полный комплекс мер по локализации очага заболевания, не проведена дезинфекция. Также допущены нарушения в части своевременности прохождения работниками учреждения флюорографических обследований».

Прокуратура внесла заведующей учреждением представление об устранении выявленных нарушений, причин и условий им способствующих. А та привлекла к дисциплинарной ответственности 13 своих подчиненных. Почему так много, не уточняется.

Севастополь, Лиана Макоба

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