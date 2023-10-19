Рада принимает закон, запрещающий деятельность УПЦ

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет прежде всего об инициированном Кабинетом министров проекте №8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности религиозных организаций».

При этом в правящей партии «Слуга народа» мнения о необходимости принятия таких законопроектов разделились. Одни считают их ненужными и даже вредными в нынешней ситуации, другие в принципе против запрета УПЦ.

Осудили инициативу и во Всемирном совете церквей, предупредив, что то законопроект № 8371 «грозит взорвать социальное единство в Украине, особенно в то время, когда это единство критически необходимо в условиях внешней угрозы суверенитету Украины. Запрет или другое коллективное наказание УПЦ в целом, без четких и публичных доказательств того, что сама церковь представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины, будет, на наш взгляд, глубоко разъединяющим и контрпродуктивным мероприятием. В случае принятия в текущей форме этот закон может быть использован способами, нарушающими международные нормы свободы веры или убеждений».

С другой стороны, часть представителей партии власти по разным причинам лоббируют запрет УПЦ. Эту же тему активно продвигают партии «Евросолидарность» и «Голос».

Сегодня за законопроект проголосовали 267 депутатов, против – 14. Следующим шагом станет судебный запрет на деятельность УПЦ на Украине.

Киев, Платон Ефимчук

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