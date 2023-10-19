Инфляция в Крыму разогналась почти до 8%

В сентябре в Крыму ускорилась годовая инфляция: если в августе этот показатель составлял 6,35%, то в минувшем месяце – 7,9%. Это выше, чем средний показатель по ЮФО (6,55) и среднероссийский (6%).

Как пояснили РИА «Новый День» в республиканском отделении ЦБ РФ, ценовая динамика обусловлена увеличением затрат производителей и поставщиков, в том числе из-за ослабления рубля, сокращением предложения некоторых товаров, а также ростом спроса на отдельные услуги в регионе.

В частности, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в сентябре увеличился до 10,24% после 7,9% в августе, на непродовольственные товары – до 4,07% после 3,12% месяцем ранее, на услуги – до 8,73% после 8%.

В Крымстате уточнили, что значительно подорожали импортные фрукты и овощи: апельсины – на 48% и бананы – на 46%. Существенно выросла цена на помидоры – плюс 35% и свеклу – плюс 27%. При этом огурцы подешевели на 23%, яблоки – на 10%, капуста – на 8.

Рост цен на некоторые овощи, мясо птицы, свинину, говядину и яйца специалисты объясняют подорожанием топлива, импортных семян, удобрений и средств защиты растений, что повлекло увеличении расходов сельхозпроизводителей.

Отдельно выделяется рост цен на куриное мясо из-за сокращения предложения от местных производителей.

Симферополь, Олег Яковенко

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