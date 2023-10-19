Севастопольская школа выплатит ученику 1 млн за полученную травму

Жительнице Севастополя выплатят 1 млн за травму, полученную ее ребенком в школе.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, мальчик учился в коррекционной школе-интернате № 1. Поскольку ребенок имеет нарушения развития, он нуждается в постоянном контроле. Однако в апреле 2021 года он получил компрессионный перелом 7 позвонков, находясь в туалете учреждения без присмотра работников интерната.

В результате полученной травмы ребенок был вынужден соблюдать постельный режим на протяжении нескольких месяцев, проходил длительное лечение и реабилитацию.

Мать пострадавшего обратилась в Ленинский районный суд Севастополя с исковым заявлением о компенсации причиненного ущерба.

Прокуратура иск поддержала: «Согласно действующему законодательству, Уставу школы-интерната и договору об оказании услуг, образовательное учреждение несет ответственность за сохранение здоровья и жизни обучающихся во время образовательного процесса», – пояснили в ведомстве.

Суд с учетом мнения прокурора удовлетворил исковое заявление и взыскал с интерната в пользу матери почти 1 млн рублей на возмещение морального вреда, материального ущерба и расходы на оплату юридических услуг.

Ответчик обжаловал судебное решение, однако Севастопольский городской суд согласился с доводами истца и прокурора и отклонил апелляционную жалобу.

Судебное решение вступило в законную силу.

Севастополь, Лиана Макоба

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