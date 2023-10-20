В Крыму начали работать камеры, фиксирующие, пристегнуты ли ремни безопасности

На крымских дорогах начали работать камеры, фиксирующие нарушение требования об обязательном использовании ремней безопасности как водителями, так и пассажирами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 камеры установлены в столице республики, 2 камеры – на участке трассы Таврида от Симферополя до Севастополя, 3 – на участке от Симферополя до Керчи.

Всего на значимых трассах полуострова установлено 30 камер, фиксирующих, пристегнуты ли ремни безопасности.

Напомним, штраф за подобное нарушение составляет 1 тысячу рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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