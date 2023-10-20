В Крыму выросло число психических заболеваний

Распространенность психических патологий в Крыму составляет 2,5%. Об этом заявила заведующая одним из подразделений ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1 имени Балабана» Ирина Строевская.

«Заболеваемость в этом году составила 2,5 тысячи психических заболеваний на 100 тысяч населения, – уточнила она. – 1% наших пациентов страдает шизофренией, это много».

По словам специалиста, увеличение органических поражений головного мозга связано с пандемия COVID-19. Выросло и число неврозоподобных состояний, спровоцированных ожиданием болезни.

Симферополь, Лиана Макоба

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