30 секунд и всё: «Кинжалы» вышли на боевое дежурство над Черным морем

Над Черным морем заступили на боевое дежурство самолеты МиГ-31К – носители гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Как уже сообщал «Новый День», 18 октября президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушное пространство над Черным морем, одновременно наблюдая за ситуацией в Средиземном море.

Напомним, МиГ-31 развивает скорость до 3,4 тыс километров в час и обладает боевым радиусом 720 км. Дальность полета ракеты «Кинжал» – 2 тысячи км. Исходя из технических характеристик, позиции, откуда производится удар по Крыму, будет поражаться в течении 30 – 120 секунд.

При этом основной особенностью «Кинжала» является ее способность самостоятельно программировать свою траекторию во время полета, адаптируясь к потенциальным угрозам. При попадании в пеленг зенитного ракетного комплекса противника, ракета автоматически меняет свою траекторию таким образом, что ее становится практически невозможно предсказать и, соответственно, поразить.

Севастополь, Олег Яковенко

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