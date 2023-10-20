Сумма ущерба по иску о водной блокаде Крыма может вырасти еще в полтора раза

Сумма ущерба по иску к Украине о водной блокаде Крыма может увеличиться еще в полтора раза.

Как уже сообщал «Новый День», в первых числах июля в Арбитражный суд Крыма был подан иск о возмещении ущерба, нанесенного полуострову водной блокадой. Первоначальная сумма предъявленных претензий превысила 152 миллиарда рублей.

Рассмотрение иска по существу началось в середине сентября, к тому времени сумма иска превысила 2 триллиона.

Сегодня первый заместитель председателя Государственного совета РК Ефим Фикс заявил: сейчас готовятся иски от промышленных и аграрных предприятий, а так же санаторно-курортной сферы. В итоге, по словам Фикса, после окончательного подсчета убытков, сумма иска вырастет еще на 1-1,5 триллиона рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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