В Крыму оператор связи заплатит за звонок с подменного номера

В Крыму привлекли к ответственности одного из операторов связи, пропустившего звонок с подменного телефонного номера.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, звонившие выманили у местного жителя более 262 тысяч рублей.

Расследование показало, что один из операторов связи допустил соединение из иностранного государства с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе.

Были возбуждены уголовные дела об административных правонарушениях по факту неисполнения оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В итоге организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей, должностное лицо – на 50 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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