В Крыму побит температурный рекорд: в воскресенье, 22 октября, столбики термометров поднялись выше +30 градусов Цельсия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вообще максимальная температура в 10-м месяце года была зафиксирована 3 октября 1952-го: +33,3 градуса, но в последней декаде месяца свыше +30 еще не регистрировалось.

Предыдущий рекорд именно 22 октября был установлен в Симферополе в 1991 году: тогда воздух прогрелся до +29. Вчера в крымской столице было +30,3 градуса, а в других частях полуострова – до +32.

Сегодня в Крыму еще будет достаточно жарко: до +26. Но уже завтра ожидается похолодание до +20, а в конце недели возможны сильные дожди.

Кстати, в Севастополе еще можно купаться: температура морской воды здесь пока +18, на остальном побережье уже холоднее.

Симферополь, Лиана Макоба

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