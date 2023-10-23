Севастополец убил сожительницу током и десять дней жил с трупом

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве сожительницы, краже ее денег и автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, севастополец жил в квартире 43-летней сожительницы, 26 марта они поссорились, и мужчина накинулся на подругу с кулаками. Сначала он нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове. А потом воткнул в розетку провод с оголенными концами и бил женщину током, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Однако этого мужчине показалось мало: он заклеил сожительницы рот липкой лентой и закрыл бельевой прищепкой нос.

После эон еще 10 дней жил в квартире с трупом, который перенес в ванную,

расплачивался в магазинах банковской картой сожительницы и разъезжал на ее автомобиле.

В полицию обратились знакомые женщины, обеспокоенные ее исчезновением. Мужчина свою причастность к совершению преступления отрицал, но появление разлагающегося трупа в ванной объяснить не смог.

«Его вина подтверждается комплексом собранных следователями и следователями-криминалистами доказательств и результатами проведенных экспертиз. Более того, ранее мужчина уже был судим за незаконное проникновение в квартиру сожительницы, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Собрана достаточная доказательственная база в отношении обвиняемого. Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд».

Севастополь, Олег Яковенко

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