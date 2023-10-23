В Евпатории мужчина с ребенком провалился в канализационный люк

В Евпатории мужчина с ребенком на руках провалился в канализационный люк. Об инциденте, который произошел вечером 20 октября недалеко от сквера Ленина, в соцсетях рассказали очевидцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на перекрестке Пионерской и Бартенева мужчина с малышкой на руках наступил на край люка.

«Провалился туда правой ногой, упал сам и уронил девочку. Ногу защемило крышкой, он выбрался, но сильно хромал», – написали свидетели происшествия, отметив, что люк расположен рядом с пешеходным переходом, в темноте заметить, что у него приоткрыта крышка, почти невозможно.

Прохожие выставили в люк ветку, чтобы не провалился кто-нибудь еще, и позвонили в службу спасения. «Соединили с дежурным единой диспетчерской при администрации, заявку приняли, на следующий день – та же картина: приоткрытый люк с нашей веточкой для приметности», – констатируют горожане.

Теперь нерасторопным коммунальщикам придется объясняться с прокуратурой:

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части деятельности коммунальных служб, ответственных за данный участок», – сообщили в ведомстве.

Евпатория, Софья Артемьева

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