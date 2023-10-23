В одной из клиник Севастополя пациентку уронили со стола во время процедуры

Жительница Севастополя подала в суд на частную клинику за переломы, полученные во время эндоскопии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процедуру делали под общим наркозом.

Когда женщина очнулась, то почувствовала сильную головную боль и кровь на лице. Сотрудник клиники накладывал швы на лицо. Медики заявили, что во время процедуры пациентка упала со стола.

В клинике ей сделали рентген головы, свозили на КТ головы и шеи в соседнее учреждение, предложили отдельную палату и попросили не обращаться в «скорую», пишет Севкор.

Женщина «скорую помощь» все-таки вызвала. Ее отвезли в государственную клинику, где диагностировали перелом лобного отростка челюсти, раны век, верхней губы, ушибы, гематомы лица, закрытый перелом носа, контузия глаза, парез глазного нерва. Приходить в себя горожанке пришлось в стационаре отделения челюстно-лицевой хирургии.

Севастополь, Лиана Макоба

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