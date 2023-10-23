Крымчанин заразил 11-летнюю падчерицу вензаболеванием

В Крыму вынесен приговор жителю Раздольненского района за насилие над 11-летней падчерицей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, ранее судимый 42-летний мужчина признан виновным в нескольких эпизодах изнасилования несовершеннолетней, соединенных с угрозой убийством, повлекших заражение девочки венерическим заболеванием.

«Установлено, что с июня 2022 по февраль 2023 года мужчина, проживая в частном домовладении с сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью, совершал в отношении ребенка преступления сексуального характера. На момент первого деяния ребенку исполнилось 11 лет, – рассказали в ведомстве. – Злоумышленник угрожал падчерице убийством в случае, если она надумает обратиться в правоохранительные органы. В результате неоднократного насилия школьница была заражена отчимом венерическим заболеванием».

Неладное почувствовали педагоги и обратились в полицию.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима с дальнейшим ограничением свободы на 3 года.

Мать девочки лишили родительских прав, тем более что один из последних эпизодов насилия над ребенком был совершен во время ее нахождения в доме.

Симферополь, Олег Яковенко

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