Интервенция: популяция медуз в Азовском море катастрофически возросла

Популяция медуз в Азовском море катастрофически возросла. Об этом сообщила руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалист сослалась на итоги всесезонных наблюдений. И в очередной раз отметила, что причиной стремительного размножения желетелых стало повышение солености морской воды.

Как результат, значительно снизилась кормовая база рыб, что грозит исчезновением многих видов.

Например, ученые уже фиксируют снижение популяции осетровых, несмотря на то, создана целая сеть государственных осетровых заводов, выпускающих в Азовское море молодь. На грани исчезновения оказались судак и тарань – для нормальной жизнедеятельности этих видов рыб нужна слабосоленая вода.

Зато увеличиваются запасы азовского калкана, предпочитающего более соленую среду.

По мнению ученых необходимо срочно разрабатывать дополнительный комплекс мер для восстановления водных биологических ресурсов Азовского моря.

Симферополь, Лиана Макоба

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