В Севастополе отбивали возможную атаку диверсантов

Ночью в Севастополе отбивали возможную атаку ВСУ – об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки – это на внешнем рейде Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника», – написал градоначальник в соцсетях около 4 часов утра.

Накануне вечером Развожаев сообщал, что на южном и северном молах флот проводил тренировку со стрельбой из различных видов вооружения. А только что появилось предупреждение, что до 9:00 Черноморский флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС: запланирована стрельба из реактивных бомбометов и гранатометание с катеров.

«Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее», – заявил губернатор.

Севастополь, Мирослава Мельник

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