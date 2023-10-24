На Украине назревает коллапс на рынке труда: с одной стороны, безработица достигла рекордных значений, с другой – работать в стране становится некому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году, по данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, безработными числились более 21% украинцев.

С февраля рынок труда на Украине лишился 3,5 млн рабочих мест. Предполагается, что в ближайшее время может быть сокращено еще около 1 млн. Эксперты отмечают, что 40% украинцев, ищущих работу на родине, тратят на поиски до года, а каждый третий вообще не пытается никуда устроится.

Между тем, по информации Центра экономической стратегии (ЦЭС), за первую неделю октября количество предложений по работе существенно выросло и составило 85% от уровня 2021 года (в октябре 2022-го этот показатель был меньше 60%).

Однако, считают специалисты, это говорит не о восстановлении экономики, а об исчерпании трудовых ресурсов. С начала 2022 года не менее 6 млн украинцев уехали за границу, еще около 4 млн остались на территориях, перешедших России. Плюс тотальная мобилизация и текучесть персонала: многие из тех, кто работает, постоянно находятся в поиске более выгодных предложений или возможности уехать на заработки в Европу. Наконец, многие мужчины призывного возраста не хотят устраиваться официально, чтобы не попасть в поле зрения военкоматов, куда компании передают списки военнообязанных сотрудников.

В итоге, по данным ЦЭС, в октябре 2023 года зарегистрировано на 20% меньше соискателей, чем в октябре 2022 года и гораздо меньше, чем в 2021 году.

Киев, Платон Ефимчук

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