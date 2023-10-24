ВСУ пытались атаковать Крым безэкипажными катерами

Украина пыталась атаковать Крым безэкипажными катерами.
Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, 24 октября около 4 часов по московскому времени в северной части Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины.
«По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами, – рассказали в ведомстве. – На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий».
Севастополь, Мирослава Мельник
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