В Севастополе задержали белоруса, подозреваемого в подготовке терактов

В Севастополе задержали гражданина Белоруссии, подозреваемого в подрыве машины военного и подготовке других терактов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автомобиль военнослужащего ВКС России взорвался в Джанкое месяц назад.

Тогда официально от версии диверсии отказались, заявив, что по какой-то причине рванула газобаллонная установка.

Однако следствие предполагает, что взрывное устройство «массой до 500 граммов в тротиловом эквиваленте под иномарку заложил 63-летний белорус с временной пропиской в Праге, но живущий в Севастополе. Пострадала только машина», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Мужчину задержали, нашли и его схрон: на складе на улице Богданова он прятал электродетонаторы, гексоген, наган образца позапрошлого века, самодельный пистолет-пулемет, патроны и много чего еще. Пенсионер признался, что теракт готовил по заданию украинских кураторов, от них же получил и взрывчатку.

Севастополь, Олег Яковенко

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