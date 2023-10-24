Власти Крыма подадут иск по энергетической блокаде

Госсовет и Совет министров Крыма подготовят иск к Украине по энергетической блокаде полуострова. Об этом заявил глава парламента Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приступить к работе над новым иском планируется сразу после вынесения вердикта по иску о возмещении вреда от водной блокады, который сейчас рассматривается в суде. Общий ущерб, исходя из поданных на сегодняшний день заявлений от организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, оценен в 4 трлн рублей.

В случае положительного решения суда появится возможность подавать иски от частных лиц. Однако пока не ясно, кто и как будет выплачивать компенсации.

Симферополь, Олег Яковенко

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