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Суббота, 28 октября 2023, 02:05 мск

Новости Крым

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Власти Крыма подадут иск по энергетической блокаде

Госсовет и Совет министров Крыма подготовят иск к Украине по энергетической блокаде полуострова. Об этом заявил глава парламента Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приступить к работе над новым иском планируется сразу после вынесения вердикта по иску о возмещении вреда от водной блокады, который сейчас рассматривается в суде. Общий ущерб, исходя из поданных на сегодняшний день заявлений от организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, оценен в 4 трлн рублей.

В случае положительного решения суда появится возможность подавать иски от частных лиц. Однако пока не ясно, кто и как будет выплачивать компенсации.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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