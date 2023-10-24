Die Welt: Киеву не стоит рассчитывать на скорое вступление в Евросоюз

Киеву не стоит обманываться ожиданиями скорого вступления в Евросоюз. Об этом немецкому изданию Die Welt заявил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По его словам, ожидать, что это произойдет до 2030 года, было бы оптимистично даже в том случае, если бы Украина была абсолютно идеальной демократической страной без каких-либо проблем.

Однако, отмечает Ишингер, в реальности страна страдает от коррупции и бедности. И принять ее в ЕС было бы ошибкой, так как тогда Украина станет единственным получателем донорской помощи, а всем остальным государствам придется ее содержать, на что в Евросоюзе вряд ли кто-то согласится. При этом достаточно одного вето, чтобы заблокировать процесс вступления.

Кроме того, серьезную проблему для безопасности ЕС представляют продолжающиеся в Украине боевые действия, подчеркнул Ишингер.

Киев, Платон Ефимчук

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