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Суббота, 28 октября 2023, 02:05 мск

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На набережной Ялты объявился нудист

На набережной в центре Ялты объявился нудист.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографию абсолютно голого пожилого мужчины, входящего вводу на одном из участков вдоль городской набережной выложили в соцсетях. Авторы утверждают, что снимок сделан 23 октября, что вполне возможно: вчера в туристической столице Крыма было +26. Вполне подходящая погода, чтобы позагорать. Поэтому на сфотографированном пляже были люди.

Нудист произвел фурор: и внешним видом, и тем , что полез в воду, которая остыла уже до +17 градусов.

Кстати, купаться в этом месте запрещено, как, впрочем, и ходить голым. «Перепутал Ялту и Коктебель», – комментируют крымчане в соцсетях.

Ялта, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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