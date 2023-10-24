На набережной Ялты объявился нудист

На набережной в центре Ялты объявился нудист.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографию абсолютно голого пожилого мужчины, входящего вводу на одном из участков вдоль городской набережной выложили в соцсетях. Авторы утверждают, что снимок сделан 23 октября, что вполне возможно: вчера в туристической столице Крыма было +26. Вполне подходящая погода, чтобы позагорать. Поэтому на сфотографированном пляже были люди.

Нудист произвел фурор: и внешним видом, и тем , что полез в воду, которая остыла уже до +17 градусов.

Кстати, купаться в этом месте запрещено, как, впрочем, и ходить голым. «Перепутал Ялту и Коктебель», – комментируют крымчане в соцсетях.

Ялта, Олег Яковенко

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