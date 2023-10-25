В Симферополе и Евпатории закончился отопительный сезон

В Евпатории от центральной системы отопления отключили жилой сектор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отопительный сезон в городе начался 18 октября. Через неделю его поставили паузу.

«В связи с теплой погодой принято решение с 25 октября временно отключить отопление в многоквартирных домах. Социально значимых объектов это не касается, – сообщила глава администрации Елена Демидова. – Подача тепла возобновится после похолодания».

Это сообщение часть горожан приняла с радостью: «Теплынь на улице, зачем отопление в плюс 20? Жара в комнатах до плюс 30, хорошо что выключили». Другие недовольны: «А кто-то подумал о жителях живущих на первых этажах. Полы холоднючие, сырость». «А кто-то подумал о детях, которые сидят дома больные? Пусть и дальше болеют?» «Прогноз погоды смотрели? Дожди, температура понижается. Новоозерное, рядом озеро, каждый день на улице влажность. Полы в квартире на первом этаже невозможно помыть, не просыхают. Дома панельные. В квартире холодно и влажно. За неделю отопления только вчера наконец -то во всех комнатах начали греть батареи. И вот опять отключение. Извините, но за такое решение спасибо сказать не могу».

Аналогичное решение об отключении отопления приняли в Симферополе. Соответствующий приказ опубликован на сайте «Крымтеплокоммунэнерго».

Отметим, до конца недели днем в Евпатории ожидается до плюс 21, ночью – плюс 10 – плюс 15; в Симферополе – соответственно до плюс 24 и не ниже плюс10.

В большинстве регионов Крыма и Севастополе тепло еще не подключали: старт сезона назначен на 27 октября.

Евпатория, Лиана Макоба

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