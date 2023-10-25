Скифское золото украли на Украине и пытались продать в Испании

В Испании изъяты скифские золотые изделия, незаконно вывезенные с Украины. Об этом сообщает La Razón.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего конфисковано 11 предметов на общую сумму более 60 млн евро. Арестованы 5 человек: три испанца и два украинца.

Эксперты установили: все изъятые изделия относятся к греко-скифской культуре VIII – IV веков до нашей эры.

В расследовании принимали участие атташе внутренних дел Болгарии, Украины, Албании, Северной Македонии и Кипра, а также Отдел международного сотрудничества.

Выяснилось, что предметы являются частью экспозиции, развернутой с 2009 по 2013 год в одном из музеев Киева. Каким-то образом они оказались в распоряжении православного священника, который подделал документы, устанавливающие происхождение культурных ценностей и удостоверяющие право собственности на них. По этим документам украденную часть экспозиции незаконно вывезли из Украины в 2016 году.

Первый предмет «всплыл» в 2021 году: это был золотой пояс с бараньими головами. Выясняя его происхождение, следовали постепенно нашли еще 10 предметов: драгоценности были включены в капитал различных коммерческих компаний, созданных специально для того, чтобы легализовать украденные ценности и продать их вместе с активами.

Следствие продолжается.

Отметим, предметы греко-скифской культуры обнаруживались в ходе археологических экспедиций в степных районах Северного Причерноморья, Приазовья и в Крыму. Они имеют огромную историческую и финансовую ценность.

Мадрид, Платон Ефимчук

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